Hızımıza kimse yetişemeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin kara tren dönemini geride bırakarak, dünyada 8, Avrupa'da 6. Yüksek Hızlı Tren (YHT) işleten ülke olduğuna dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, "Toplam 8 Yüksek Hızlı ve Hızlı Tren Hattı güzergâhında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattı çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin demiryolu çalışmalarına ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulundu. Demiryollarında hatların tamamının yenilendiğini belirten Karaismailoğlu, "2003 yılında 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu yüzde 155 artışla 6 bin 382 kilometreye çıkardık. Böylece hatlarımızın yüzde 50'si sinyalli oldu. Bin 739 kilometrede çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da hatları elektrikli hale getiriyoruz. 2003'te 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artırarak 5 bin 753 kilometreye çıkardık. 787 kilometrede çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.Karaismailoğlu, Bursa-Bilecik Hızlı Tren, Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Yenice-Mersin-Adana Hızlı Tren, Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren, Sivas-Erzincan (Sivas-Zara kesimi) hızlı tren çalışmalarının da yine sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bununla birlikte Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin ihalesini tamamlayarak, hattın inşasına başladık" dedi.TÜRKIYE'DE ilk defa üretilen 160 km/h hızında Alüminyum Gövdeli Elektrikli Tren setlerinin yakında raylara ineceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bu projede amacımız 100 araçtan oluşan 20 setin 2022 yılına kadar tamamlanmasıdır. Bu tesiste, başlatılan Milli Elektrikli Tren Setleri üretimlerinin yanında Hızlı Tren, Yüksek Hızlı Tren, metro gibi araçların alüminyum gövdelerinin üretilmesi ile birlikte 2023 yılına kadar üretilecek olan araçların tutarı 1.5 milyar TL olacaktır. Bu bir başlangıç" şeklinde konuştu.