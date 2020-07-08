Koronavirüse özel yurtdışı seyahat sigortası

Türkiye'de seyahat sağlık sigortası kategorisinde faaliyet gösteren firmalardan Sompo Sigorta, koronavirüsü teminat altına alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası'nı piyasaya sundu. Türkiye'deki ilk olan uygulama, poliçe sahiplerinin yurtdışı seyahatleri sırasında koronavirüse yakalanmaları halinde oluşan tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini karşılayacak. İlk etapta Schengen ülkelerinde geçerli olacak sigorta hakkında konuşan Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, "Kovid-19'u kapsam dahiline alan yeni ürünümüz, sigortalılarımızın koronavirüs olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle yurtdışında gerçekleşecek otel konaklaması ile yemek ve giyim ihtiyacına ait giderlerini de poliçedeki limitler dahilinde teminat altına alıyor. Sigortalılarımızın koronavirüs sebebiyle aniden hastalanması durumunda, tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamakla beraber, tedavisi sona eren sigortalıların daimi ikametgâhlarına naklini de gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ücretsiz olan Kovid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Dolayısıyla yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz bu anlamda sigortalılara büyük bir avantaj sunuyor" şeklinde konuştu.