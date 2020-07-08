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Zorunlu karşılıklara ödenen düşürüldü

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Zorunlu karşılıklara ödenen faiz düşürüldü
MERKEZ Bankası TL cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödediği faiz oranını yüzde 6'dan 5'e indirdi. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık sisteminde, belirlenmiş üretim odaklı sektörler başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların TL ZK nemalarında 2 puan nema avantajı bulunuyor. Değişiklikle reel kredi büyümesine ilişkin belirlenen koşulları sağlayan bankalar için zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı yüzde 7, diğer bankalara 0 olacak. Merkez Bankası'nın bir önceki uygulamasında ZK faiz oranı yüzde 8, diğer bankalar için ise sıfır idi.
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Zorunlu karşılıklara ödenen faiz düşürüldü
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