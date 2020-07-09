Türkiye'nin en yükseği olacak! O mesafe 2 saate düşüyor

Karaismailoğlu, 1998'den itibaren yapımına başlanan yol ve köprü yapımının, özellikle terör örgütlerinin bu projenin tamamlanmaması amacıyla gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle ağır ilerlediğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Söz konusu proje, terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği ve bölgede önemli bir ekonomik bir ivme sağlayacağı için proje şantiyelerinde işçilerimizi tehdit ettiler. Bu nedenle bölge halkımız için canla başla çalıştık ve bu projeyi tamamladık. İnanıyorum ki bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivme ile hem yatırım artıracak" dedi.

ÖNEMLİ İSTİHDAM KAPISI OLDU

Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü ile Beğendik-Pervari arasının 8 kilometre kısalacağını da anlatarak projenin tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldığının altını çizdi. Köprünün yapımında da yüzde yüz yerli malzeme kullanıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu" ifadelerini kullandı.