Varan kontağı açtı

2016'de seferlerini durduran, 2017'de de iflasını açıklayan otobüs firması Varan Turizm yeniden yollara dönüyor. Şekerbank tarafından marka hakkı satışa çıkarılan Varan, Kemal Soğancı ve ortağı Abdullah İslamoğlu tarafından yaklaşık 5 milyon TL'ye satın alındı. Kemal Erdoğan'ın CEO'luğunu üstlendiği Varan Turizm, bugünden itibaren seferlerine başlıyor. İlk etapta 35 araçla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferler yapılacak. Ay sonunda araç sayısı 55'e çıkacak. Yılsonuna kadar da 100 otobüse ulaşacak. 2020 sonuna kadar 200 milyon TL'lik yatırım yapacak olan Varan Turizm, başlangıçta 250 olan çalışan sayısını da 700'e çıkaracak.