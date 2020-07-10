Arabada sinema keyfine devam

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime, her yıl gerçekleştirdiği Prime Açık Hava Sineması'nı bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak arabalı sinema konseptiyle buluşturdu.

Haziran ayında film keyfine yeniden kavuşan Prime kullanıcılarının yoğun talebi üzerine Türk Telekom, arabalı sinema gecelerini uzatma kararı aldı. 9-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yeni gösterimlerin adresi, yine Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İSPARK olacak. Temmuz ayı etkinlikleri 09 Temmuz'da 'Bir Şans Daha' filmiyle başlayacak.