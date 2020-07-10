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’dan vatandaşa kolaylığı

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
BDDK’dan vatandaşa kredi kartı kolaylığı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılmasının 2020 sonuna kadar uygulanmayabileceğini bildirdi. BDDK ayrıca, bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi. ANKARA

7 bankaya 204 milyon TL idari para cezası
BDDK, 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Bireysel ve ticari müşterilerce iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9 Temmuz 2020 tarihli toplantısında alınan kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." AA
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BDDK’dan vatandaşa kredi kartı kolaylığı
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