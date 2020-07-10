İngiliz turist 15 Temmuz’da geliyor

İngiltere'nin, yurtdışından gelenlere uyguladığı 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tutmasının ardından İngiliz turistler de harekete geçti. Tur şirketlerinin telefonlarını kilitleyen İngilizlerin Türkiye'ye yönelik ilk charter seferi ise 15 Temmuz'da başlıyor. Bu kapsamda İngiltere'nin önde gelen tur operatörü Jet2'nun 15 Temmuz'da Dalaman ve Antalya olmak üzere iki uçağı gelecek. TUI ve Easyjet Türkiye'ye 1 Ağustos'tan itibaren turist kafilesini taşımaya başlarken, Türk Hava Yolları ise Antalya ve Dalaman seferlerini artırdı. SunExpress'in kapasite artışı ve ilave sefer düzenleme hazırlığına girdiğini belirten turizmciler, bu yıl sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını belirtiyor.İngiliz turist yoğunluğunun ağustosta hissedileceğini aktaran turizmciler, en büyük katkıyı ise Ege Bölgesi'ne yapacağını belirtiyor. Bu yıl İngiliz turist sayısında 500 binin aşılacağını öngören turizmciler, 2021'de ise patlama beklediklerini vurguluyor. İngiltere'nin kararının Avrupa Birliği'ni de etkileyeceğini belirten turizmciler, özellikle Almanya'daki turizmcilerin Türkiye'ye yasağın kaldırılması yönünde ciddi baskı yaptığını aktarıyor. "Alman turizmciler Türkiye'ye haksızlık yapıldığını düşünüyor ve bunu her fırsatta belirtiyor" diyen turizmciler, ağustostan itibaren Avrupalı turiste de izin çıkacağı yönünde umutlu.Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Sururi Çorabatır, İngiliz turist sektöre merhem olduğunu belirterek, İngiltere'nin kararının Avrupa'yı da etkileyeceğinin altını çizdi. Çorabatır, "Dışişleri Bakanımız ile Turizm Bakanımızın Almanya seyahatinden umutluyuz. Önümüzdeki hafta Avrupa'dan da yasağın kalkması yönünde bir sonuç bekliyoruz" dedi.PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'ya 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldiğini belirterek, "Bu Antalya için büyük bir başarı" dedi. Haziran ayında 21 bin 44 yabancının ziyaret ettiği kente, 1-7 Temmuz'da farklı ülkelerden 27 bin 83 yabancı turist geldi. Havalimanından transfere, girişinden itibaren restoranı, plajı, havuzu, sauna, masaj ve spor salonlarına kadar her bölümünde sıkı tedbirler alınan otellerde, turistlere sağlıklı turizm hizmeti sunuluyor. Ukrayna pazarıyla başlayan turizm hareketliliğinin, uçuş yasakları kalkınca dünyanın farklı ülkelerinden gelecek turistlerle devam etmesi bekleniyor. Ülkay Atmaca, mart ayından sonra ilk defa temmuzda Antalya'ya yurtdışından gelen uçak sayısının, yurt içinden gelen uçak sayısını geçtiğini söyledi. Güvenli Turizm Sertifikası'nın 50 oda ve üzerindeki tüm tesislerde zorunlu olduğunu hatırlatan Atmaca, "1 Temmuz'da Kazaklarla, Belarus ve Ukraynalılarla başlayan turist atağı devam ediyor. Bu süreçte, ilk hafta 10 binden fazla Ukraynalı geldi. Biz ülke ve sektör olarak hijyende, gıda güvenliğinde çok önde bir ülkeyiz. Sertifikayla birlikte bu perçinlenmiş oldu. Antalya'ya, 5 Temmuz'da charter seferleriyle 9 ülkenin 36 şehrinden misafir geldi" dedi.HILTON Dalaman Genel Müdürü ve GETOB Başkan Yardımcısı Tunç Batum da, Dalaman bölgesinin İngiliz ağırlıklı çalıştığını belirterek, "Bölgede oteller şu anda yüzde 10-15 dolu. Bizim bölgemiz özelinde İngiliz turist doluluğa yüzde 30-35 katkı sağlar. Bizim de doluluğumuz yüzde 50-55'leri aşar. Ege-Akdeniz sahil bandı olarak düşündüğümüzde de otellerin doluluğuna ortalama yüzde 10 katkı sunar" diye konuştu. İngiliz turistin tarifeli seferlerle gelmeye başladığını anlatan Batum, 15 Temmuz'dan sonra yoğunluğun başlayacağını, asıl etkinin ise ağustosta görüleceğini ekledi.İNGILTERE Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve Caria Holidays'in ortaklarından Engin Sertoğlu, İngiliz turistin Türkiye'ye yoğun bir ilgisinin olduğunu söyledi. Sezonun kasım sonuna uzayacağını anlatan Sertoğlu, "Yıl sonuna kadar İngiliz turist sayısında 500 bini aşarız. Ancak en büyük etkiyi 2021'de hissedeceğiz. 2019'da 1 milyon İngiliz Türkiye'ye tatile gelmişti. 2021'de bu sayının 1.5 milyonu aşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.