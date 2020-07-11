Tanesi 25 liradan alıcı bulan meyvenin hasadı 8 ay sürecek! Kazancı 10 kat fazla...

4 yıldır ejder meyvesi yetiştiriciliği yaptığını belirten emekli Öğretmen Gani Yıldız, "Bakımları yapıldığında genelde 1 yılda meyve vermeye başlıyor. Her yıl dalları arttıkça meyve sayısı da artıyor. Ortalama 1 dönümlük bir yerden 3 yılda 10 bin meyve alma imkanı var. Bu yıl hasat yeni başladı. Tanesini ortalama 25 liradan satacağız. Uygun olduğu sürece kilo ile de verilebiliyor" dedi.



Hedefinin ihracat olduğunu anlatan Yıldız, "Kıbrıs'a gönderme düşüncemiz var, oradan bir talep var. Aracılar Katar'a gönderilmek üzere ürünü bizden almak istiyorlar. Hasat geniş bir mevsime yayılıyor. Yaklaşık 8 aylık bir süresi var. Temmuz ayında başladığımız hasat, şubat sonlarına kadar devam ediyor" diye konuştu.