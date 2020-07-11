Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı Botan Çayı Beğendik Köprüsü açılışı öncesinde devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunduğu Tatvan'da A Haber televizyonuna röportaj verdi.

TATVAN'IN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERDE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Tatvan'ın lojistik açıdan çok önemli bir yer olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, İran'a giden ve gelen yüklerin Tatvan'dan feribotlara yüklenip Van gölünden geçerek taşındığını ve bu nedenle Tatvan'ın çok önemli bir yerde olduğuna dikkat çekti. Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.