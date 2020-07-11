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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakan 'ın video konferans ile katılacağı açılışı öncesinde devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunduğu 'da A Haber televizyonuna röportaj verdi. Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:39 Son Güncelleme: 11.7.2020 16:53 ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'den Beğendik Köprüsü açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bakan 'ın video konferans ile katılacağı açılışı öncesinde devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunduğu 'da A Haber televizyonuna röportaj verdi.

TATVAN'IN ÇOK ÖNEMLİ BİR YERDE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Tatvan'ın lojistik açıdan çok önemli bir yer olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, İran'a giden ve gelen yüklerin Tatvan'dan feribotlara yüklenip Van gölünden geçerek taşındığını ve bu nedenle Tatvan'ın çok önemli bir yerde olduğuna dikkat çekti. Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nün bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'den Beğendik Köprüsü açıklaması!

"165 METRE İLE ÜLKEMİZİN EN YÜKSEK KÖPRÜLERİNDEN BİR TANESİ"

'nün hem stratejik hem de halka hizmet açısından çok önemli bir konumda olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu,'' Proje kapsamında 70 kilometrelik bağlantı yolları da var. Beğendik Köprüsü dengeli konsol türünde Türkiye'deki en önemli en büyük projelerinden bir tanesi, orta açıklığı 210 metre, toplamda 450 metre uzunluğunda bir köprü ve yükseklik açısından da 165 metre ile ülkemizin en yüksek köprülerinden bir tanesi. '' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'den Beğendik Köprüsü açıklaması!

Başkan 'ın liderliğinde Türkiye'de çok önemli projelerin devam ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, çok zor coğrafi koşullarda yıllardır mücadele eden vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek olan 'nün açılışına tüm Türkiye'nin saat 16:00'da şahit olacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'den Beğendik Köprüsü açıklaması!

Çok sayıda benzer projelerin bulunduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Ulaşım ve Altyapı yatırımlarının bir akarsu gibi gittiği yerlere canlılık, hareketlilik, istihdam kısacası sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar sağladığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, bölgede birçok güzellik olduğunu bu nedenle buraya kolay erişimi sağlamak için çalıştıklarını belirterek sözlerini noktaladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Halkın hizmetine sunulacak çok güzel projeler var
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