Küçük yatırımcıyı borsadan soğutmayan fon

Ziraat Portföy, küçük yatırımcıya birçok avantaj sağlayan fonlarına yenilerini ekledi. BİST endekslerindeki değişimleri anlık yansıtan üç yeni fon çıkardı. Borsa Yatırım Fonları'nın (BYF) yatırımcıya başta çok düşük yönetim ücreti ve işlem kolaylığı gibi birçok avantaj ve kolaylık sağladığına dikkat çeken Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, "Bu fonlarla yatırımcılar, yatırım yapmak istedikleri endekslerde düşük maliyetle ve tek işlem aracılığıyla isterlerse gün içinde seans boyunca bile rahatlıkla işlem yapabilir. BYF aynı hisse senedi gibi alınıp satılabilir" dedi. Çelik, küçük yatırımcıların bu fonlar sayesinde borsaya çekinmeden girebileceğini söyledi.Şirket, önümüzdeki günlerde Ziraat Portföy BIST Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun, Ziraat Portföy BIST Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun ve Ziraat Portföy BIST Risk Eşit Banka Dışı 20 Endeksi Hisse Senedi Yoğun borsa yatırım fonlarını yatırımcılara sunacak. Böylece, Ziraat Portföy'ün kurduğu Borsa Yatırım Endeks Fonları'nın sayısı 7'ye ulaşmış olacak. BYF'nin yatırım fonundan farklı olarak endeksi veya stratejiyi takip ettiğinin altını çizen Çelik, "Endekste ne hisse varsa BYF aracılığı ile aynı hisseleri almış oluyorsunuz ve bu fonun payları da aynı hisseler gibi borsada işlem görüyor. Fona alınan hisselerin ağırlığı da Borsa İstanbul'daki ağırlıkları ile aynı. Yatırımcılar fonun fiyatını şeffaf şekilde görebiliyor ve tıpkı hisse senedi alır-satar gibi işlem yapabiliyor" dedi.Bir emirle endekste ne kadar hisse varsa hepsinin alınabileceğini anlatan Çelik, şöyle konuştu: "Yani şöyle düşünün; BİST 30 endeksindeki hisselerden oluşan fon ile tek bir emirle 30 kağıt birden alıyorsunuz. Banka fonunda 6 hisse, banka dışı likit hisse fonu ile de bir emirle 10 kağıda sahip oluyorsunuz. Küçük yatırımcı için büyük bir avantaj." Çelik, tasarruf sahiplerinin Ziraat Bankası şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat Yatırım'ın mobil uygulaması olan ZBorsa üzerinden Borsa Yatırım Fonları'nı alabileceğini de iletti.KÜÇÜK yatırımcının bu fonlar sayesinde çekinmeden borsaya girebileceğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: "Çeşitlenmiş portföyle endeksin kendisi satın alınabiliyor. Normal yatırım fonlarında aynı etkinlikte bunu alamıyorsunuz. Dönem sonunda vadeli endeks kontratlarından farklı olarak vade sonlarında yenileme gibi bir durum olmuyor. Ayrıca temettülerden de faydalanılabiliyor. Borsadaki endekslere yatırım olduğu için spekülasyonlardan da asgari oranda etkilenecek. Hem de oldukça şeffaf. Çünkü zaten hisse fiyatlarını ve fonun hareketlerini borsada takip edebiliyorsunuz. Kararınızı da isteğinize göre arzu ettiğiniz fiyatlarda ve zamanda uygulayabiliyorsunuz."BORSA Yatırım Fonu'nun borsada hisse gibi kolaylıkla alınıp satılabilen, genellikle bir endeksi takip eden yatırım fonu olduğunu belirten Çelik, "Yatırım fonları gibi BYF'ler de yatırımcıların takip ettikleri endeksler çerçevesinde, hisse senetlerine, tahvillere, diğer varlıklara (emtia, altın) veya bu yatırımların bir kombinasyonuna yatırım yapmasını sağlıyor" diye konuştu.