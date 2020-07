Türkiye'de turizmin cenneti Antalya'da oteller bir bir açılmaya başladı. 285 otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu'na başvurdu. 180'i ise sertifikasını aldı. 1 Temmuz'dan itibaren özellikle Ukraynalı turistler, tatil için Antalya'yı tercih etmeye başladı. Hem otellerde alınan önlemleri incelemek hem de yerli-yabancı ziyaretçilerin 'güvenilir tatil'i nasıl bulduğunu sormak için Antalya'daydık. Turistler, burada eşsiz bir tatil geçirdiklerini ve kendilerini çok güvende hissettiklerini vurguluyorlar. İşte turistlerin Antalya izlenimleri...✘ Yana-Kirilo Osipova: Türkiye'ye ilk kez gelmiyoruz, buradaki kaliteyi çok iyi biliyoruz. Pandemi sürecinde de Türkiye'yi takip ettik, çok disiplinli çalıştılar. Buraya geldiğimizde Türkiye'yi Ukrayna'dan daha güvenilir bulduk. Otelde tek kullanımlık maskeler, bardaklar veriliyor. Personel çok iyi eğitilmiş. Her şey mükemmel, dolayısıyla hiç korkmadık. Aldığımız hizmette hiçbir düşüş yok. Benim kendi bloğum var (Yana Osipova). İnsanlara "Burada oteller kontrol altında, hiç korkmayın ve gelin" diyorum.✘ İhor Sihora: Tatilimizi satın aldığımız acente bize Türkiye'de alınan önlemleri aktardı. O kadar üst düzey önlemler alınmış ki Türkiye'ye güvenmemek imkânsız. Beklentilerimizin de üstünde hizmetle karşılaştık. İçeride pandemi nedeniyle uyarılar bekliyorduk. Ancak otel içinde bunu görmedik. Personele sorduğumuzda ise termal kameralarla izlendiğimizi söyledi. Bu bize daha büyük güven ve konfor verdi. Pandemi nedeniyle hiç psikolojik bir baskı hissetmedik. Tüm önlemler alınmış ama sizi rahatsız etmiyorlar. Bütün arkadaşlarımıza da tatil için Türkiye'yi önereceğiz.✘ Vita -Daylo Cherednychenko: Türkiye'ye gelirken hiç tedirgin olmadık. Avrupa'da vaka sayıları çok yüksekti. Özellikle yaşlı evlerinde ölen insanlar oldu ve bu bizi çok üzdü. Kız kardeşim İspanya'da yaşıyor. Bizi davet etti ancak biz Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettik. Türkiye'yi tek geçeriz özellikle çocuklu aileler için mükemmel bir yer ülke. Avrupa'daki arkadaşlarımız da Türkiye'ye gelmek istiyor. Karantina uygulamasının kalkmasını bekliyorlar.✘ Alena-Vlad Gubka: Bir haftadır Türkiye'deyiz. Yarın dönüyoruz ve çok üzgünüz. Oteller çok iyi önlemler almış. Biz Ukrayna'da da tatil yaptık ama orada çok tedirgindik. Burada her saniye her şey siliniyor ve yıkanıyor. Deniz tertemiz. Bu her zaman böyleydi ama pandemide üst düzeye çıkmış. Bu size daha da güven veriyor. Her şey düşünülmüş ama hiç hissettirilmiyor. Ağustosta başka bir ülkede tatil planlıyorduk ama yeniden buraya gelmeye karar verdik.ANTALYA'DA 285 otel sertifikaya başvuru yaptı. Bunun 180'i sertifika aldı. Sertifikaya başvuru için hazırlık yapan otellerimiz de var. Hali hazırda 120'yi aşkın otel kapılarını açtı. Turist talebi ve yoğunluğuna göre peyderpey oteller açılmaya devam ediyor. Bu yıl Antalya'da 400 otelin açılmasını umut ediyoruz.Martın üçüncü haftası bütün otellerimizi kapatmıştık. Güvenlik ve hijyen önlemlerini hayata geçirip otellerimizi bir bir açıyoruz. Bugün bir misafirimiz bize, "Evimizde bu kadar önlem almadık. Limak Lara evimizden dahi daha güvenli" yazmış. Bu cümle önlemleri çok iyi anlatıyor.463 odamız var ama restoran gibi alanlarda sosyal mesafeyi sağlayabilmek için 245 odayı açtık. Avrupa Türkiye'ye yönelik karantina sınırlaması getirse de kendi imkânlarıyla gelenler var. Hali hazırda Almanya'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ben Türkiye'den vazgeçmem diyen Almanlar var. 15 Temmuz'dan itibaren Avrupa pazarının açılacağını düşünüyoruz. Ağustosta hareket başlar.Kemer'de 500 odamız var. 25 Martta kapattık, 25 Haziran'da açtık. İlk gün 9 oda doluydu, bugün 260 oda... Şu anda Ukraynalı ve Türk misafirlerimiz var. Sosyal mesafeyi sağlamak için yüzde 50 doluluğu korumayı planlıyoruz. Burası için de çok ciddi güvenlik önlemleri aldık. Örneğin buggyler, golf sopaları, golf çantaları gibi ekipmanlar için ULV gibi özel dezenfeksiyon sistemiyle dezenfekte ediyoruz.Turistler, İspanya yerine Türkiye'yi tercih ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi tek geçeriz. Güvenle tatil yapıyoruz. Her şey mükemmel, buraya gelin" diyorOtellerin aldığı tedbirleri yerinde görmek için yola çıktığımız Antalya seyahatimiz İstanbul Havalimanı'ndan başladı. Uçaktan otele kadar adım adım alınan tüm önlemleri yerinde inceledik... İstanbul Havalimanı'na geldiğinizde direkt giriş yapamıyorsunuz. Sosyal mesafe çizgilerinin yer aldığı dış kapıda sizi sırayla alıyorlar. Böylece x-ray cihazları önünde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçiliyor. Termal kameraların donatıldığı havalimanında ateşiniz ölçülüyor. HES koduyla aldığınız biletinizi online oluşturmadıysanız, havalimanındaki kiokslardan bir görevlinin yardımıyla alabiliyorsunuz. Valizinizi de yine online sistemler üzerinden, bagaj bandına koyabiliyorsunuz. Uçağa ise yoğunluğun önüne geçmek ve sosyal mesafeyi sağlamak için koltuk numaralarına göre alınıyorsunuz.Bir saat 10 dakikalık yolculuğun ardından Antalya'ya iniyorsunuz. Kalacağınız otele gittiğinizde de önlemler sizi karşılıyor. Antalya'daki oteller güvenli turizm sertifikasının tüm gereklerini harfiyen yerine getirmiş. Hatta ilave yatırımlar dahi yapmış. Bunun için her bir otelin 200 bin ila 1 milyon TL arasında yatırım yaptığı belirtiliyor. Ateş ölçümünüzün yapılarak girdiğiniz otellerin lobi, restoran gibi birçok noktasında termal kameralar bulunuyor. Böylece otel içinde hissettirilmeden ateşiniz ölçülüyor.Otele girişte maske ve eldiven ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak otelde maske takma zorunluluğunuz yok. Sadece kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için yoğun bölgelerde, lobi gibi alanlarda maske takmanız öneriliyor. Otel içinde birçok noktada rahatlıkla ulaşabileceğiniz dezenfektanlar bulunuyor. Havuz, plaj gibi alanlarda şezlonglar, restoran, kafe ve ortak kullanım alanı olan alanlarda masalar sosyal mesafe kuralına göre ayarlanmış. Otel içinde birçok noktada sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıcı panolar var. Açık büfenin devam ettiği otellerde cam paravanlar bulunuyor. Sosyal mesafe çizgilerinin olduğu alanlarda açık büfeden istediğiniz yemeği seçiyorsunuz, görevli tabağınıza koyuyor. Sosyal mesafenin öncelik alındığı otellerde aynı ailedenseniz ya da arkadaş grubuysanız birlikte yemek yiyebiliyor, plajda eğlenebiliyorsunuz.OTELLER sadece misafirleri için değil çalışanları için de üst düzey önlemler almış. Bütün çalışanlarına özel eğitimler evren oteller personelin yemek yediği ya da üstünü değiştirdiği alanlarda da üst düzey güvenlik önlemlerini hayata geçirmiş. Aldığı eğitimlerden memnun olan personel bunun hem kendi hem de misafir güvenliği için olduğu bilinciyle çalışıyor.TURİZM Bakanlığı'nın hazırladığı genelgeye göre, bir müşteride yüksek ateş çıkması halinde o kişi otellerin hazırladığı izolasyon odalarına alınıyor. Genellikle otellerin doktor katına yakın olan bu odalarda ateşi olan kişiye test yapılıyor. Eğer testi pozitif çıkarsa ve hastanede yatmasını gerektiren bir durum yoksa müşteri karantina odalarında 14 gün boyunda kalabiliyor. Bu odalardan dışarı çıkmayacak olan misafirlere özel eğitimli personel tüm ihtiyaçlarını getiriyor.✘ Tatil süresinde maske takılması zorunlu mu? Böyle bir zorunluluk bulunmamakta olup, tavsiye ediliyor. Buna ek olarak hem girişte hem de misafir odalarında tek kullanımlık maske sunumu yapılıyor.✘ Açık büfe sistemi nasıl olacak? Açık büfedeki ürün çeşitliliğinde bir azalma olacak mı? Açık büfe sistemi yerine temassız büfe sistemi geldi. Yani büfedeki yiyecekler aşçılar tarafından servis edilir. Büfe yapılarında fleksi seperatörler yer almakta olup, sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor. Bazı tesislerde ise bazı yiyecek ve içecekler garsonlar tarafından masaya servis ediliyor. Ürün çeşitliliğinde bir azalma yok, aynı konsept korunuyor. Kaşık-çatal-bıçak gibi malzemeler ambalajlı hale getirilmiş, tuz-karabiber gibi baharatlar ise artık ambalajlı tek kullanımlık şekilde servis ediliyor.✘ Aynı aileden olmasak da aynı odada kalabilecek miyiz? Birlikte tatile gelen misafirlerde sosyal mesafe kuralı aranmıyor. Aynı odada kalanlar için genel alanlarda da sosyal mesafe zorunluluğu yok.✘ Animasyon ve mini club aktiviteleri olacak mıdır? Sadece sosyal mesafeyi etkileyen yoğun kalabalığa neden olabilecek party ve showlarda sınırlandırma olacak. Diğer bireysel spor aktiviteleri, canlı müzik ve görsel showlar yapılmaya devam ediyor. Yüksek temas ve risk gerektiren oyuncak grupları kullanılmıyor ama özellikle dış alan ve sosyal mesafenin korunabileceği çocuk aktiviteleri devam ediyor. Yaş gruplarına göre uzman sorumlu personellerle hizmet veriliyor.✘ Havuz, aquapark ve deniz kullanımı nasıl olacak? Havuz, aquapark ve deniz kullanımı aynı şekilde devam edecek. Burada önemli nokta kullanım sonrasında sosyal mesafe ve temas yoluyla çapraz bulaşmaya dikkat edilmesi.✘ SPA ve fitness kullanımı olacak mıdır? Tamamen rezervasyon sistemiyle kullanılmaya devam ediliyor. 30'ar dakikalık programlar uyguluyor. 15'er dakikalık temizlik ve dezenfeskiyon uygulamaları için ara veriliyor. Bu alanlarda her kişiye özel sorumlu personeller eşlik ediyor.✘ Otellerde havalandırma ve klima sistemi çalışacak mıdır? Yüzde 100 taze havayla çalışan sisteme sahip olanlarda klima ve havalandırma aynı şekilde çalışmaya devam ediyor.