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Mobilya’dan online satış hizmeti

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Kelebek Mobilya’dan online satış hizmeti
Korona günlerinde sektöre öncülük eden özel yeni mağazacılık hizmetleriyle dikkatleri çeken Kelebek, hayata geçirdiği online satış opsiyonuyla, müşterilerine www.kelebek. com websitesi üzerinden tek tuşla ve güvenle alışveriş konforu sunuyor. 2019'da kitlesel ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten marka CEO'su İsmail Doğan, "Yurtiçinde yaptığımız mağaza yatırımlarıyla ülkemizdeki büyümemizi sağlam adımlarla devam ettirirken, e-ticaret sitesi ile online dünyanın sunduğu avantajları yakalama fırsatı bulduk"diye konuştu.
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Kelebek Mobilya’dan online satış hizmeti
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