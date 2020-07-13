Son dakika haberleri: Sigara zammı sonra güncel fiyat listesi! Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; sigara fiyatlarına zam geldi. Yapılan değişiklik ile tütün kullanıcıları yeni ve güncel listeyi öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladılar. Tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV miktarının değişmesi sonucu oluşan yeni fiyat listesi nedeniyle konu ile ilgili tütün kullanıcıları araştırmalarını sürdürürken TÜİK verilerine göre bu yıl ilk 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6,89 oldu. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu? 2020 sigara fiyatları güncel liste!

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 TEMMUZ GÜNCEL LİSTE!

En düşük ve en pahalı sigara fiyatları GİB tarafından yapılan açıklamaya göre belli oldu. İşte sigara fiyatları son dakika gelişmeleri ve güncel liste fiyatı!