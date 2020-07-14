İSO 500’ün Ar-Ge yatırımı % 152 arttı

Hükümetin ileri teknolojiye dönük destekleri Türkiye'nin en büyük sanayicilerinin yatırım eğilimlerini de değiştirdi. İSO 500'de Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 14 adet azalarak 262'ye inerken, buna karşılık Ar-Ge harcamaları yüzde 150'den fazla artarak 3.8 milyar TL'den 9.7 milyara çıktı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) dün 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 sonuçlarını açıkladı. 2019 verilerine göre, TÜPRAŞ yine ilk sırada yer aldı. Onu Ford ve Toyota izledi. Star Rafinerisi İSO 500'e beşinci sıradan girdi. İSO 500'ün üretimden satışlarında, son 14 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 34.5 artışla 878 milyar TL'ye çıktı. Satışlardaki artışta fiyat yükselişlerinin yanı sıra döviz kurları etkili oldu.Yüksek teknolojiye yapılan yatırımların arttığını ve Ar-Ge harcamalarının olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30.4'e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının üretimden satışlara oranının da yaklaşık binde 5'ten yüzde 1'e yükseldi. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız" dedi. Bahçıvan, şirketler için borçlanmanın ve düşük faiz oranlarının önemli olduğunu söyledi. Şirketlerin borçlanmasına dair iklimin pozitif olduğunu belirten Bahçıvan, "Artış rakamlarına baktığımızda toplam TL kredilerdeki büyümenin yılbaşından beri yüzde 30 olduğunu görmekteyiz. Burada ticari krediler 33.3 olarak pay almakta. Bu 6 aylık bir oran. Herhalde son yılların en tarihsel yükselişi" diye konuştu.