Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yaptığı açıklama ile konut satışlarının haziran ayında yüzde 209 arttığını belirtti. Söz konusu istatistiğin ardından vatandaşlar bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredi faiz oranları ile ilgili son dakika araştırmalarına başladı. Uzmanlar önümüzdeki aylarda kredilerde yeni bir indirim furyasının başlayabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82