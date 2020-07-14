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haberi: ne kadar? İşte 2020 Ziraat, , Garanti ihtiyaç - taşıt - faiz oranları

hakkındaki araştırmaları vatandaşlar tarafından sürerken, TÜİK tarafından dikkat çeken bir veri paylaşıldı. Kamu bankalarının (Ziraat, , Vakıfbank) devreye aldığı düşük faizli kredi uygulaması sonrası konut satışları yüzde 209 artarak tarihi bir rekora imza attı. Öte yandan kredi kullanmak isteyenler konut - taşıt - hakkında en güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Bizde haberimizde , Garanti, TEB, Ziraat, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların kredi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:26 Son Güncelleme: 14.7.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün yaptığı açıklama ile konut satışlarının haziran ayında yüzde 209 arttığını belirtti. Söz konusu istatistiğin ardından vatandaşlar bankaların konut - taşıt - ihtiyaç ile ilgili araştırmalarına başladı. Uzmanlar önümüzdeki aylarda kredilerde yeni bir indirim furyasının başlayabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti, İş Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
İhtiyaç kredisi: 1.07

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.99
: 0.91
Taşıt kredisi: 1.14

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.10

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.89
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.54
: 0.89
Taşıt kredisi: 0.89

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.9
: 1.1

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.89
: 1.18
Taşıt kredisi: 1.45

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.16
İhtiyaç kredisi: 1.24
Mortgage kredisi: 1.09

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte 2020 Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları
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