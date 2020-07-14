Uçaklar kanatlanıyor

Pandemi nedeniyle yurtdışı uçuşlarını bir süre askıya alan havayolu şirketleri, normalleşmenin başlamasıyla birlikte seferlere başladı. Hali hazırda Türk Hava Yolları (THY), SunExpress, Pegasus ve Corendon olmak üzere 4 havayolu şirketi yurtdışı uçuşlarını gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinin kısıtlamalar getirdiğini hatırlatan havayolu firmaları, söz konusu uyarıcı bilgileri web sitelerinde de paylaşıyor. Avrupa'da 14 gün karantina uygulamasının olduğunu hatırlatan sektör oyuncuları, "Avrupa'da her ülkeye göre kurallar farklılık gösterse de özetle kendi vatandaşları, çalışma vizesi olanlar, orada yaşayan Türk vatandaşları, ev sahibi olanlar gibi belirli kişiler dışında turistik amaçlı seyahatlere izin vermiyor. Söz konusu kurallar dahilinde ülkeye aldıkları için de 14 gün karantina uygulamasını hayata geçiriyor. Ancak eğer oraya giden kişi Kovid testini götürürse karantinaya alınmıyor. Fakat testin 48 saat içinde yapılmış olması gerekiyor" diyor.11 Haziran'da yurtdışı tarifeli seferlerine başlayan THY temmuzda uçtuğu nokta sayısını artırdı. Dış hatlarda 70 noktaya uçan THY, ağustosta ise bunu genişletecek. Dusseldorf, Frankfurt, Münih, Berlin, Amsterdam, Hamburg, Stuttgart, Zürih, Basel, Paris, Brüksel, Viyana, Lyon gibi Avrupa ülkelerine seferler düzenleyen THY, Londra'da 3 noktaya uçuyor. Diğer noktalar ise şöyle: "Kopenhag, Doha, Minsk, Stockholm, Şikogo, Washington, Lüksemburg, Köln, Lefkoşa, Almatı, Saraybosna, Belgrad, Hannover, Miami, Los Angeles, Hong Kong, Kabil, Tel Aviv, Dublin, Seul, Cenevre, Toronto, Üsküp, Priştine, Sofya, Zagreb, Ljubljana, Barselona, Madrid, Roma, Milano, Kişinev, Nur-sultan, Lviv, Odessa, İslamabad, Dubai, Bologna, Bremen, Venedik, Toulouse, Marsilya, Nürnberg, Varşova, Manchester, Dakka, Lahor, Beyrut, Tokyo, Jakarta, Tunus, Addis Ababa, Hartum, Cotonou."ANTALYA, İzmir, Bodrum, Dalaman, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon'dan Avrupa'ya seferler düzenleyen SunExpress, 6 Temmuz'dan bugüne (dün) toplam 258 sefer gerçekleştirdi. Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine, İzmir'den ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart'a her gün karşılıklı seferler düzenleyen SunExpress, Almanya'nın Bremen, Dortmund, Leipzig, Nürnberg gibi şehirlerine giderek artan sıklıkta seferlerini başlattı. Şirketten edinilen bilgilere göre, ağustos ve eylül aylarında bu sıklıklar artacak. Ağustosta Antalya'dan Münster/ Osnabrück, Paderborn, Leipzig ve Saarbruecken'e seferlerin başlatılacağı bilgisini paylaşan şirket, koşullar izin verdiği sürece sefer sayısını artırmayı planlıyor.Corendon Havayolları, Almanya'nın 21 şehrinden Anadolu'nun 12 şehrine 120 uçuş gerçekleştiriyor. Almanya'dan Adana, Kayseri, Diyarbakır, Edremit, Dalaman, Bodrum, Ankara, Gaziantep, Zonguldak, Trabzon, Antalya, İzmir'e; İsviçre'den Antalya, İzmir ve Kayseri'ye; Avusturya'dan Antalya ve Kayseri'ye; Polonya'dan Antalya'ya, Brüksel'den Eskişehir'e, Amsterdam'dan Konya'ya uçuyor.42 noktadan haftada 190 sefer düzenleyen Pegasus, ağustosta 54 noktadan uçacak. Almanya'da 7, İngiltere'de ise 5 farklı noktadan uçan şirket; Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna, Danimarka, Fransa, Hollanda, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Lübnan, Makedonya, Norveç, Romanya, Sırbistan, İsveç, İsviçre ve Ukrayna'dan seferler düzenliyor.