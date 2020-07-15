3 büyük grupta 20 bine yakın kişi çalışıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen şirketler, birbiri ardında büyük başarılara imza atıyor. Kurum bünyesinde bulunan en büyük üç grup şirket; Erciyes Anadolu Holding, Koza-İpek ve Aydınlı Hazır Giyim Grubu gerçekleştirdiği büyüme rakamlarıyla hem ülke ekonomisine hem de istihdama büyük katkı sağlıyor. Bu şirketler halihazırda 19 bin 552 kişiyi istihdam ediyor.TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, üç büyük şirketin son rakamlarını paylaştı. Erciyes Anadolu Holding Grubu'nun Eylül 2016'da devralındığını hatırlatan Gülal, "Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin aktif büyüklükleri 8.47 milyar TL iken, bu rakam 31 Mart 2020'de yüzde 59 büyüyerek 13.45 milyar TL'ye, özkaynak toplamı ise yüzde 48 büyüyerek 6.49 milyardan 9.62 milyar TL'ye yükseldi" dedi. Grubun cirosunun 31 Aralık 2018'de 9.78 milyar TL olarak gerçekleştiğini anlatan Gülal, "Bu tutar bir yılda yüzde 15 artarak 11.22 milyar TL'ye, kârı yüzde 15'lik artışla 87 milyardan 99 milyar TL'ye yükseldi" diye konuştu. Holding bünyesinde 12 bin 292 personelin istihdam edildiği bilgisini veren Gülal, "Bununla birlikte, devir tarihi itibariyle grubun kredileri 383 milyon dolar iken, bugün itibariyle 83 milyon dolara geriledi. Nakit tutarı ise 159 milyon dolardan 260 milyon dolara yükseldi. Erciyes Anadolu Holding Grubu şirketleri 2019 yılında toplam 718 milyon TL vergi ödedi" şeklinde konuştu.Devir tarihi itibariyle (Eylül 2016) Koza-İpek Grubu şirketlerinin aktif büyüklüklerinin 5.48 milyar TL iken, bu yıl 31 Mart itibariyle yüzde 84 büyüyerek 10.05 milyar TL'ye yükseldiğini anlatan Gülal, "Grubun öz kaynak toplamı ise yüzde 78 büyüyerek 5.08 milyardan 9.03 milyar TL'ye ulaşmıştı. Grubun cirosu 31 Aralık 2018'de 1.69 milyar TL iken, bir yılda yüzde 74 büyüyerek 2.95 milyar TL'ye, kârı ise yüzde 101'lik artışla 1.9 milyar TL'ye ulaşmıştı" ifadelerini kullandı.Gülal, Koza-İpek grubunda 2 bin 438 kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin 2019'da 691 milyon TL vergi ödediğini aktaran Gülal, şöyle devam etti: "Şirket ayrıca, 2018'de kurumlar vergisi rekortmenleri sıralamasında 35'inci sıradan 20'nci sıraya yükseldi. Devir tarihinde Koza Altın İşletmeleri'nin 2018 yılı sonunda 8.2 ton olan altın üretimi, 2019 sonunda 11 tona ulaşarak yüzde 34.5'lik rekor bir büyüme kaydetti."Aydınlı Hazır Giyim Grubu'nun Ocak 2017'de devralındığını anlatan Gülal, "Grup şirketlerinin aktif büyüklükleri 2.44 milyar TL iken bu rakam bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 95 büyüyerek 4.76 milyar TL'ye, öz kaynak toplamı ise yüzde 241 büyüyerek 0.71 milyar TL'den 2.43 milyar TL'ye yükseldi" dedi. Grubun cirosunun 31 Mart 2018'de 2.42 milyar TL iken, yüzde 23 büyüyerek 31 Aralık 2019'da 9.68 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Gülal, "Bu şirketlerde hali hazırda 4 bin 822 personel istihdam ediliyor. Aydınlı Hazır Giyim Grubu şirketleri 2019'da toplam 310 milyon TL vergi ödedi" diye konuştu.