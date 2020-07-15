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'nün mali yapısına büyük takip

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
FETÖ'nün mali yapısına büyük takip
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) para trafiğinin önlenmesine yönelik çok yönlü mücadele yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2019 yılı sonuna kadar örgütle ilgili 1249 finansal işlem kapsamında 524 milyon lirayı askıya aldı. 2016'dan bu yana soruşturma ve kovuşturma makamlarının talepleri çerçevesinde 50 binin üzerinde analiz dosyası neticelendirildi. FETÖ'nün para trafiğinin önlenmesine yönelik çok yönlü mücadele sergileyen MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükmü kapsamında başta bankalar olmak üzere yükümlüler nezdinde aklama ve terörizmin finansmanı suçuyla ilişkili işlemlerin askıya alınmasını sağlıyor. Bu kapsamda ilgili hükmün yürürlüğe girdiği 2016'dan 2019 sonuna kadar FETÖ ile ilgili 1249 finansal işlem kapsamında 524 milyon lira askıya alındı. Bu işlemlerin ertelenmesi sonucunda hazırlanan analiz raporları, savcılık ve mahkemelere iletilirken, kolluk birimlerine de bilgi veriliyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında 2014'ten 2019 sonuna kadar savcılık ve mahkemelerden hak ve alacaklara el koyma talepleri kapsamında 2 bin 456 rapor düzenlendi.

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FETÖ'nün mali yapısına büyük takip
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