Milli hedeflere hizmet etmekten gururluyuz

Cumhuriyet tarihinin en zorlu demokrasi sınavlarından biri olan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin, ülkemizin bekâsına, değerlerine, geleceğine, bu toprakları vatan yapan halkına yöneltilmiş ciddi bir tehdit olduğunu belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom'un da bu tehditlerin hedefinde olduğunu hatırlattı.Önal, "Darbeciler o gece Türk Telekom'un kritik binalarına girerek ülkede iletişimi kesmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımız'ın meydanlara davet ettiği halkımızın Türk Telekom altyapısı sayesinde gece boyunca kesintisiz iletişimle organize olarak darbeye karşı koyması, o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. Telekomünikasyon sektörü, darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlendi. Türk Telekom olarak, o gece çalışanlarımıza, sistemlerimize ve en önemlisi ülkemizin iletişim altyapısına zarar gelmesinin önlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması için ilk andan itibaren ilgili düzenleyici kurumlarla temasa geçerek gerekli tedbirleri aldık" dedi."Şirketimizin organizasyon yapısını, bina ve tesisleri, hangi tesislerin inşa edilmesi gerektiği ve benzeri konular üzerinde titizlikle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" diyen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acil durum eylem planlarımızı, darbe girişimi sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledik. Bu doğrultuda, coğrafi olarak yedekli yönetim merkezlerimizle şebeke ekipmanlarımız ve müşteri servislerimiz 7/24 operasyon sağlayabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bize iletilen ve bu tip durumlarda acil iletişimi sağlayan uyandırma, mesaj dinletme gibi altyapılarımızı da hazır hale getirdik ve kritik binalardaki fiziki güvenlik tedbirlerimizi artırdık."Önal sözlerini şöyle sürdürdü: "Köklü geçmişimizden aldığımız güçle, her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile Türkiye'nin telekom sektörünün lideri olarak özveriyle çalışıyoruz. Her bir müşterimizi 'Değerli Hissettirecek' çözümler üretiyoruz. Bu sayede toplam abone sayımız 48.4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet abonelerimizin sayısı, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11.6 milyona çıktı."Yeni nesil teknolojilere yaptıkları yatırımlarla da dikkatleri çektiklerine değinen Önal, "Mobil baz istasyonlarımızı, sahibi olduğumuz fiberle birbirine bağlıyoruz ve Türkiye'nin alt yapısını da 5G'ye hazır hâle getiriyoruz. Bir taraftan artık gündemimizde olan yapay zekâ, makine öğrenmesi, otonom sistemler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi yeni teknolojiler, diğer taraftan da bunları tüm dünyayla beraber Türkiye'nin de deneyimlemesi konularına odaklanıyoruz " dedi.