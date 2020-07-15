Türk milleti milli iradeye sahip çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin kutlu bir direniş sergilediğini söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayâsızca akına göğsünü siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine sahip çıktı" dedi. Elmas, hain darbe kalkışmasının ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı husumet zincirinin en büyük halkalarından biri olduğunu belirterek, "Yüzlerce yıllık Türk devletiyle hesabı olanların nafile çırpınışlarıyla birlikte siyasi, ekonomik ve askeri alanda yapılan melun ataklardan biriydi. Biliyoruz ki, sonuncusu da değildi. Bu nedenle güçlü olmaya, bir olmaya, birlik olmaya mecburuz" şeklinde konuştu. 15 Temmuz'un devamı olan süreçte de ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya devam ettiklerini belirten Elmas, "Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Ekonomisi güçlü olmayan bir milletin zaferlerinin de kalıcı olmayacağının şuurundayız" dedi.Elmas, KONUTDER olarak, Türkiye'ye güvenlerinin asla sarsılmadığını belirterek, "Her ne zorluk yaşarsak yaşayalım ülkemiz için fedakârlık yapmaktan hiç çekinmedik. İşsizlik emici, lokomotif sektörümüzdeki faaliyetlerimizi daha güçlü ekonomiye ve refaha sahip özgür, büyük Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.