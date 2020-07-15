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’den çiftçiye 122 milyon lira destek

’in ağustos sonunda çiftçiye ödemesi gereken 122 milyon liralık avans bedeli dün hesaplara yatırıldı. Müjdeyi Bakan Albayrak verdi

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Türkşeker’den çiftçiye 122 milyon lira destek
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), 122 milyon liranın dün çiftçinin hesabına yatırıldığını duyurdu. Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Türkşeker'in ağustos sonunda ödemesi gereken 122 milyon 593 bin TL avans bedelinin dün itibarıyla pancar çiftçisinin hesabına geçtiğini ve toplamda küspe bedelleri dâhil 355 milyon 787 bin TL'nin bu yıl ödenmiş olacağına vurgu yaptığı hatırlatıldı.

514 MİLYON TL DESTEK
Türkşeker'in ilk defa bu yıl hububat üretiminde sözleşmeli tarım sürecinde de çiftçiye ciddi destekler vermeye başladığı belirtilerek, "Sözleşmeli üretim sürecinde avans olarak 42 milyon TL, ürün bedeli olarak da 116 milyon 431 bin TL ödeme yapılarak, çiftçiye 158 milyon 431 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Toplamda çiftçiye ödenen miktar 514 milyon 218 bin TL'yi buldu" denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 'Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız' başlığıyla paylaştığı mesajında, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün (dün) de ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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Türkşeker’den çiftçiye 122 milyon lira destek
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