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ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve ne kadar?

Türkiye'deki milyonlarca SSK emeklisi ile birlikte memur ve emeklilerinin de temmuz zammı belli oldu. 1000 TL'lik kurban bayramı ikramiyelerini alacak olan memur emeklileri ' ne kadar oldu' sorusunun yanıtını da internet üzerinden arıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emeklilerinin maaşlarını belirleyen belli oldu. Memur ve emeklileri temmuz ayında yüzde 5,75 enflasyon farkı alacak. İşte ve memur maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 11:08 Son Güncelleme: 16.7.2020 11:10 ABONE OL
Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıla ocak zammı ile kazançlı giren emekliler, temmuz ayındaki zamlı maaşlarını da öğrendi. Sırada ise 1000 liralık kurban bayramı ikramiyeleri var. Memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin 5,75 olarak hesaplanması sonrası 1.75'lik alacak.

Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Memurlar ve emekliler 15 Temmuz'da maaşlarını yüzde 5,75 zamlı alacak. 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Toplu sözleşme gereğince, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.

Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?
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