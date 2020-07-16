Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıla ocak zammı ile kazançlı giren emekliler, temmuz ayındaki zamlı maaşlarını da öğrendi. Sırada ise 1000 liralık kurban bayramı ikramiyeleri var. Memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin 5,75 olarak hesaplanması sonrası 1.75'lik enflasyon farkı alacak.