Emekli ve memur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar? Emekli ve memurların temmuz zammı ve enflasyon farkı ne kadar?

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıla ocak zammı ile kazançlı giren emekliler, temmuz ayındaki zamlı maaşlarını da öğrendi. Sırada ise 1000 liralık kurban bayramı ikramiyeleri var. Memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılacak.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin 5,75 olarak hesaplanması sonrası 1.75'lik enflasyon farkı alacak.
Memurlar ve emekliler 15 Temmuz'da maaşlarını yüzde 5,75 zamlı alacak. Enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.
Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.