TMSF’nin yönettiği şirketler “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF'nin kayyım olarak yönettiği 8 şirket, İSO sanayi sektörünün en değerli şirketleri "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde bulunuyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan araştırmasında TMSF'nin yönettiği şirketler üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

2018 yılında 431. sırada bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2019 yılında 147. sıraya, 225. sırada bulunan Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 197. sıraya yükselerek büyük başarı elde etti.

TMSF'nin kayyım olarak yönettiği İSO-500 listesinde yer alan şirketler, "Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak sıralandı.