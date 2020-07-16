Türkiye'den büyük başarı! 86 ülkeye ihracatı yapıldı!

ÇEKYA VE RUSYA'YA İHRACATTA CİDDİ ARTIŞ

İhracatçılar, yılın ilk 6 ayında İngiltere'ye 30 milyon 860 bin, Polonya'ya 28 milyon 394 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs sattı. Yılın ilk yarısında Çekya ve Rusya'ya yapılan dış satımdaki artış dikkati çekti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 10 milyon 139 bin dolarlık satış yapılan Çekya'ya, 2020'nin aynı döneminde yüzde 156'lık artışla 25 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Rusya'ya yapılan ihracat ise yüzde 657 artış gösterdi. Bu ülkeye yapılan dış satım 3 milyon 88 bin dolardan 23 milyon 386 bin dolara yükseldi.