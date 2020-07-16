Veri madenciliği istihdamın yeni kapısı

Koronavirüs salgını dijitale taşınan verilerin katlanarak artmasına neden olurken, buradaki datanın işlenmesinin önemi de arttı. Tıpkı doğada olduğu gibi bu alanda da değerli nesnelere ulaşmak yoğun emek istiyor. Büyük veriler üzerine çalışan teknoloji şirketleri bu kapsamda adına 'veri madenciliği' denilen bir yöntem kullanarak, büyük datanın içine giriyor ve buradaki değerleri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Uzmanlara göre, yakın gelecekte buradaki verilerin işlenmesinde sadece Türkiye'de 50 bin kişiye ihtiyaç olacak. Bu alanda en hızlı gelişmeler elbette araştırma sektöründe yaşanıyor. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı bu dönemde neredeyse yüzyüze yapılan çalışmalar online araştırmalara kaydı. Salgın sürecinde markalar, kendi sektörlerini etkileyecek düzeyde değişen tüketici alışkanlıklarını ölçümlemek istiyor ve bu nedenle de araştırma şirketlerinin kapısını daha sıklıkla çalıyorlar. Bu talep artışına dikkat çeken DORinsight'ın Genel Müdürü Pınar Köseoğlu, Covid-19 sonrasında çalışmalarını kendi online veri tabanlarından gerçekleştirdiklerini ve araştırma trafiklerinin arttığını söyledi.Pandemi ile birlikte firmalarda dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun daha çok anlaşıldığını belirten Köseoğlu, "Bu dönemde online metodolojiyle araştırma sayısının daha çok artacağını düşünüyoruz. Hem hız hem de erişim avantajı nedeniyle araştırma verenin ilk tercihi online araştırmalar oluyor. Pandemi öncesi Türkiye'de online araştırmanın payı yüzde 7.5'ti. Yani gidilecek daha çok yol var. Gelecek 5 yıl içinde çok daha yüksek oranlar bekliyoruz. Özellikle firmaların düzenli yaptırdıkları işleri online araştırmalara kaydırmayı ve böylece salgın gibi olağanüstü durumlarda sahadan veri akış kaybı riskini ortadan kaldırmayı planladıklarını biliyoruz. Bu da online araştırma sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümesini oldukça hızlandıracaktır" diye konuştu. Veri madenciliği, gelecek 10 yıl içinde temel bir disiplin haline gelerek hemen her sektörü etkileyecek. Pazarlama alanında yaş, eğitim, cinsiyet ve lokasyon gibi temel özelliklerin analiz edilmesiyle yapılan satış tahminleri ve analizler sektörlerin geleceğine yön verecek.TÜRKİYE'DE endüstriyel teknolojilerin gelişmesi pandemi ile birlikte yükselişe geçti. Bu kapsamda Okyanus Teknoloji, Kovid-19 virüsüne karşı geliştirdiği Wipelot SDS 'Sosyal Mesafe İzleme ve Uyarı Sistemi' ile sosyal mesafe kurallarına uygun ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sağlıyor. Kovid-19 ile birlikte işletmelerin önceliklerinin de değiştiğini ifade eden Okyanus Teknoloji CEO'su M. Rifat Ok, bu süreçte çalışan sağlığının ve güvenliğinin büyük önem kazandığına dikkat çekti. Kemer, baret, bilek ya da boyuna asılarak kullanılabilen Wipelot cihazlara entegre edilen Wipelot SDS, kişisel verilerin güvenliğine de önem veriyor.VISA Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, dünyadaki şirketlerin yüzde 90'ını oluşturan KOBİ'leri, ekonomilerin itici gücü olarak gördüklerini belirterek, "Ekonominin belkemiğini oluşturan bu işletmeler, istihdam yaratarak, yeniliği teşvik ederek ve gelirin daha çok sayıda paydaşa dağılımını sağlayarak çok önemli bir işlev görüyorlar" dedi. Tezel şunları kaydetti: "Tüm bu nedenlerle KOBİ'lerin güçlü bir şekilde ekonomik faaliyetlerine devam etmelerini, ekonominin sağlıklı işlemesi bakımından son derece önemli buluyoruz. Visa olarak KOBİ'lerin desteklenmesi, odaklandığımız temel alanlardan biri."