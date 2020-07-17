Kovid-19 sorunlarına yaratıcı çözümler geldi

Pandemi döneminde pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş kollarında değişik sıkıntılar yaşandı. Bu sorunları aşmaya yönelik gençlerin ortaya çıkardığı yeni fikirler ilgi gördü. Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği'nin yürütücülüğünde 7 Haziran'da başlayan 'Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar' temalı mesele sürecine Türkiye'nin 20 farklı şehrinden 115 öğrenciden oluşan 30 takım katıldı. Kapanış buluşmasında, jüriye sunum yapan 6 finalist takım arasından seçilen takımlar sahneye çıktı.; tıp fakültesi öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı konusunda geliştirdikleri İlaç Asistanım projesiyle SCRUBS, ekolojik turizm konusunu gündemine alan Eco Travel projesiyle Vefa1872 ve bireylerin önceliklerine göre güvenli ve sağlıklı mekan seçimini yapabilecekleri bir online platform sunan Güven.App projesiyle PeerCO oldu.Zorlu Holding, ATÖLYE ve sürdürülebilirlik ajansı s360'ın kurucu ortaklığında hayata geçirilen sosyal inovasyon platformu imece, sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile başlattığı yeni mesele sürecini tamamladı. Kapanış buluşmasının sonucunda PeerCO, SCRUBS ve Vefa1872 mesele sürecinde en çok beğenilen üç takım oldu. Bu takımlar süreç boyunca 20 saatten fazla eğitim almanın yanı sıra en fazla mentor görüşmesi yapan takımlardı. Seçilen bu takımlar 2 ay kuluçka sürecine dahil olarak eğitim ve mentorluk desteği ve liderlerin kreatif potansiyellerini keşfederek sorun çözme yeteneklerini geliştirebilecekleri online okul olan İDEOU'dan eğitim alacaklar. Üç takımın dışındaki diğer 3 takım da mentorlardan ve imeceLAB'ten projeleri için destek almaya devam edecek.