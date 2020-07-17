Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Pekcan açıkladı: Tüketici ve firmalar için yeni hizmet

Son dakika | Bakan Pekcan açıkladı: Tüketici ve firmalar için yeni hizmet

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni () hizmete sunuyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz." açıklamasında bulundu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan Pekcan açıkladı: Tüketici ve firmalar için yeni hizmet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA