Son dakika | Bakan Pekcan açıkladı: Tüketici ve firmalar için yeni hizmet
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:28ABONE OL
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz." açıklamasında bulundu.