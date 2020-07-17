Uzaktaki yakın partner Japonya

ABD ve Çin'in ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, otomotiv, sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi gösteren bir ekonomi. 2019 itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 224 Japonya sermayeli firma var. Japonya'da bulunan Türk sermayeli şirket sayısı ise beş. Ayrıca, Japonya'daki Türk vatandaşlarının restoran ya da küçük esnaf olarak faaliyetleri var.Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'ye son 15 yılda 2.7 milyar dolar tutarında Japonya kaynaklı yabancı doğrudan yatırım geldi. Japonya ayrıca Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile II. Boğaz Köprüsü, Marmaray gibi önemli projelere de finansman sağladı.Japonya'nın dünyada toplam dış yatırım tutarı yıllık ortalama 150 milyar ve 2018'de ise 143 milyar dolar oldu. Bu rakamlara bakınca Türkiye'nin aldığı miktar potansiyelin oldukça altında. İki ülke arasındaki son büyük yatırım Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için yapıldı.Japonya, 5 bin 500 Türk vatandaşının yaşadığı büyük bir ekonomi. Türkiye ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunda müzakereler de devam ediyor. Japonya'ya ihraç ettiğimiz başlıca ürünler tekstil, konfeksiyon, makarna, balıkçılık ürünleri, otomotiv parçaları. İthal ettiğimiz ürünler ise makine ve cihazlar, otomotiv ürünleri, demirçelik. Türkiye ihracatta 3 milyar doları aşan bir açık veriyor. 3.5 milyar dolar 2019 yılı ithalatına karşılık Türkiye 500 milyon dolarlık mal satışı gerçekleştirdi. Türkiye en fazla ithalatı ise 4.7 milyar dolarla 2017 yılında gerçekleştirmişti.Türkiye'nin net ithalatçı durumunda bulunması, Japonya mevzuatının korumacılık önlemlerinin düzenlenmesi ve uyumlaştırılması, ikili ticaretin dengesi açısından da önemli. Japonya ile AB arasında uygulamaya giren STA'nın Türkiye ile de imzalanması, Türkiye'de yerleşik Japon firmaları dahil, iş dünyasının da beklentilerinden biri. Ayrıca Türk iş insanları ortak yatırımlarda kullanmak amacıyla Japon fonlarından da yararlanmak istiyor.Turizm de iki ülke arasında önemli bir diğer alan. Turizm bilincini artırmak ve ortak kültürü derinleştirmek için çeşitli adımlar atıldı. Japon iş dünyası da iki ülke arasında kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın hızlıca imzalanmasını istiyor.Ürünlerin pazara uyarlanmasıYenilikçi ürünlerin sunulmasıJapon veya Japonca bilen personel çalıştırılmasıMutlaka Japonya'daki fuarlara katılınmasıBelli bir aşamadan sonra ofisin, mağazanın ve deponun kurulmasıKasım 2019'da Türkiye ve Japonya tarafından birçok sektörden 100'ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı bir toplantıda iki ülkenin üçüncü ülkelerde iş yapmaları masaya yatırıldı. Özellikle Afrika kıtasında gerçekleştirilen ortak projeler ve karşılıklı iş geliştirme fırsatlarının arttırılması konusunda yapılması gerekenler iki ülke iş insanlarının beklentileri arasında.İş insanları ilk karşılaştıklarında mutlaka kartvizit (meişi) alışverişinde bulunuyorlar.Japonca iletişim kurmak ile kapıların daha kolay açıldığı bir gerçek.Görüşmeden önce somut gündem belirlenmesi gerekir.Hazırlanan dokümanların güncelliği, dakik olunması güven tesisi için önemli.Zamanında teslimat, kalitede istikrar, yerine getirilemeyecek bir vaatten kaçınmak; ürünün fiyatından daha da önemli.Japon firmalar sıfır hata prensibiyle iş yapıyorlar.Japon firmaları zor tesis ettikleri iş bağlantılarını kolay bozmazlar.