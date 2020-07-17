Vergi gelirleri % 23.5 arttı

BÜTÇE gelirleri haziranda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19.5 artarak 66.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün açıkladığı haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, bütçe giderleri yüzde 26.8 artarak 85.6 milyar TL oldu. Merkezi yönetim bütçesi haziranda 19 milyar 370 milyon lira açık verirken, faiz dışı açık 13 milyar TL oldu. Haziranda vergi gelirleri yüzde 23.5 artarak 55 milyar 443 milyon TL oldu. Mayıs ayında 8.2 milyar TL olan ithalde alınan KDV, haziranda 17.1 milyar liraya çıktı. Yılın ilk yarısında ise bütçe gelirleri yüzde 13 artarak 455.4 milyar TL'ye ulaştı.