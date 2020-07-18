Emekliye ödemeler başladı

12 milyon emeklinin bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. Bayram ikramiyeleri, zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.Emekli Sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek. Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri 1.000 TL olarak belirlenmişti. Her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılıyor.Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.Emekli bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanıyor.