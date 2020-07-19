Avrupa bir kez daha sınıfta kaldı: Anlaşma yok!

Üst düzey hijyen önlemlerinin devreye sokulduğu ve liderlerin, toplantı dışında maske takmak zorunda kaldıkları zirve, 'para' söz konusu olduğunda dayanışma göstermenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zirvenin ilk gününde 13 saat süren pazarlıklara rağmen 750 milyar Euro'luk toparlanma planı ve 1.1 trilyon Euro tutarındaki yedi yıllık Birlik bütçesinde anlaşma sağlanamadı.