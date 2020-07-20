200 bin emeklinin aylığı 1.500 liranın üzerine çıktı

Emeklilerin 17 Temmuz'da başlayan bayram ikramiye ödemeleri bu hafta devam ediyor. Pandemi döneminde yapılan yasal düzenlemeyle de en düşük emekli aylığı bin 500 liraya çıkarıldı. Yeni düzenlemeden 200 bine yakın emekli yararlanırken, ak sahipleri de hisse oranında alıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı 672 liradan 711 liraya çıktı. Emeklilere ödenen ek ödeme, engelli çocuk fark aylıkları da her ay yapılacak ödemeye dâhil ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin durumunun daha iyi hale getirilmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, intibak uygulaması ile 2000 yılı öncesi emekli olanların aylıklarının gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını, düşük bağlanan aylıkların yükseltildiğini söyledi. Selçuk, "2000'den sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlanmıştır" dedi.Bakan Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve il müdürlükleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi, 65 yaşını dolduran muhtaç, güçsüz, kimsesiz vatandaşlara aylık bağlanmasına yönelik yasa ve sosyal hizmetler kanunu kapsamında 43 sosyal yardım programı yürütüldüğünü belirtti.