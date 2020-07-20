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Güvenli tatilin adresi ! O ilimizde rekoru kırıldı

Corona virüs salgını nedeniyle güvenli bir tatil geçirmek isteyenler 'yi tercih etmeye devam ediyor. Mart ayında otellerin kapısına kilit vurulan 'da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla yabancı hareketliliği başladı. Pandemi sürecinde bu pazar günü ilk kez bir günde 10 binin üzerinde yabancı turist kente geldi. 1 Temmuz'dan bugüne ise toplam turist sayısı 61 bin 478'e yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:47 Son Güncelleme: 20.7.2020 14:55 ABONE OL
Güvenli tatilin adresi Türkiye! O ilimizde turist rekoru kırıldı

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, pandemi sürecinde kapanan ve 1 Haziran'da iç turizm, 1 Temmuz'da da dış turizm seyahatlerinin yeniden başlaması üzerine, pandemi sürecinde yurt dışından gelen sayılarıyla ilgili bir çalışma hazırladı.

Güvenli tatilin adresi Türkiye! O ilimizde turist rekoru kırıldı

PAZAR GÜNÜ 10 BİNİ AŞTI

19 Temmuz Pazar günü, Fraport TAV Havalimanı'na 55 uçakla 10 bin 625 geldiğini açıklayan Recep Yavuz, "Aylar sonra ilk kez bugün Antalya Havalimanı'na bir günde yurt dışından 10 bin üzerinde turist geldi. AB ülkelerinin karantina dayatması nedeniyle batı Avrupa uçuşlarının çoğunluğunu yurt dışındaki Türkler oluşturuyor" dedi.

Güvenli tatilin adresi Türkiye! O ilimizde turist rekoru kırıldı

Yavuz, 10 bin 625 kişinin geldiği pazar günkü uçuşların 23'ünün Ukrayna, 18'inin Almanya, 4'ünün İsviçre, 3'ünün İngiltere, 2'şer uçuş Sırbistan ve Belarus, 1'er uçuş da Moldova, Avusturya ve Kazakistan'dan gerçekleştiğini kaydetti.

Güvenli tatilin adresi Türkiye! O ilimizde turist rekoru kırıldı

TOPLAM 60 BİNİ AŞTI

Son üç haftadır gerçekleşen yurt dışı uçuşlarda 29 Haziran- 5 Temmuz arasında 9 bin 230, 6-12 Temmuz arasında 17 bin 528, 13- 19 Temmuz arasında ise 34 bin 720 yolcunun geldiğini belirten Yavuz, her hafta yurt dışından gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini ve 1 Temmuz'dan bu yana toplam 61 bin 478'e yükseldiğini söyledi.

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Güvenli tatilin adresi Türkiye! O ilimizde turist rekoru kırıldı
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