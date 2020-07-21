Çinliler evde atağa kalktı

Çinliler'in Türkiye'ye ilgisi gayrimenkul piyasasını da canlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık konut satış verilerinde 3 yıl öncesine kadar ilk 10 içinde yer almasına karşın sonra frene basan Çinliler son dönemde yeniden alım için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Haziran 2020 sonuçlarını açıklayan TÜİK'in verilerine göre, yabancılara 1.664 konut satıldı. Listede ilk defa Çin vatandaşları konut alımlarında ilk üçe girdi. 398 konut satışıyla İranlılar ilk sırada yer alırken, 257 konutla Iraklılar, onları da 78 konut satışı ile Çinliler takip etti.DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çinliler'in ilgisinin aslında şaşırtıcı olmadığını, geçen sene ve önceki senelerde yıl toplamında 200'ün altında gayrimenkul alımı yapan Çinliler'in bu sene ilk 6 ayda aldıkları emlak sayısı ise 415 olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "Özellikle geçen yıl gerçekleşen G-20 zirvesinde, küresel ticarette ağırlığını iyice hissettiren Çin'e Türkiye'nin avantajları anlatılmıştı. Bunun sonucunda Çinli firmalar, Avrupa'ya daha yakın olabilmek adına İstanbul'dan ticari ünitelerle ilgilenmeye başladı. Bunun yanı sıra kendi ülkelerinden bazı özel haklar alabilmek için, yabancı vatandaşlık statüsünden faydalanmak isteyen yüksek gelirli Çinli yatırımcılar ise konut alımına yöneldi" şeklinde konuştu.İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, açıklanan verilere göre Çinli vatandaşların satın aldığı gayrimenkul miktarının ve toplam yabancı satışlar içindeki payının son 5 yılda yaklaşık iki katına çıktığını söyledi. Çinliler ile yapılan konut alışverişiyle ilgili bazı sorunlar olduğunun altını çizen Durbakayım, şöyle devam etti: "Çinli alıcılardaki en büyük sorun fiyat konusundaki uyuşmazlık olarak görünüyor. Sektördeki darboğazı fırsat olarak gören birçok Çinli yatırımcının yüksek oranda iskonto beklentisi, Çin pazarındaki potansiyelin realize edilmesinin önünde set oluşturuyor."YABANCILARIN talebi ile oluşan pazarda yıllık cironun 400 milyar dolar olduğunu belirten Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Avrupa'da Türkiye'nin asıl rakipleri İspanya ve Portekiz. Bu iki ülkede yerliler bir gayrimenkulü 300 bin euroya alırken, yabancı 420 bin euroya satın alıyor" dedi. Türkiye'de bir gayrimenkulün ortalama büyüklüğünün 115 metrekare, konut satış fiyatının ise bin 916 lira olduğunu belirten Akbal, "Dolayısıyla bir eve vatandaşlarımız 220 bin lira öderken, yabancı 875 bin euro ödüyor. Yaklaşık 4 kat daha fazla ödemeyle Türkiye pazarda dikkat çekiyor. Portekiz'de her 5 evden biri yabancıya satılırken, Türkiye'nin de bu pazarda sadece 6 milyar dolarlık bir pasta dilimi ile yetinmesi küçük kalır. Bu pazarı genişletmek şart. Çinliler'in Türkiye'ye artan ilgisini değerlendirmek gerekir. Pazarı daha da çeşitlendirerek değerimizi artırabiliriz"dedi.