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e- portalı yarın tanıtılacak

Tarımsal ve hayvansal kayıt ve işlemlerin tek bir platformda toplandığı e- portalının tanıtımı yarın yapılacak.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 15:11 ABONE OL
e-Tarım portalı yarın tanıtılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bakanlığın 2023 hedefleri doğrultusunda tarımda dijitalleşme adımlarından olan e-Tarım portalı sayesinde başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşlar, iş ve işlemlerini il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden evraksız online yapabilecek.

Söz konusu portal ile çiftçiler, artık Türkiye'nin her yerinden zaman kaybetmeden, bürokratik süreçlere takılmadan destekleme ön başvurularını, Çiftçi Kayıt Sistemi ön kayıt ve başvuru durumlarını, çiftçi kayıt belgesini, hayvanların ölüm, doğum, satış ve hastalık bildirim işlemlerini, hayvan nakil ve hayvan pasaportu belgelerini, işletme tescil belgesi gibi birçok belge teminini ve takip işlemini bu sistemden anlık tamamlayabilecek.

Ayrıca kayıtlı tarım arazilerinin ada-parsel bilgilerine, bu parseller üzerinde kayıtlı ürün bilgilerine erişim sağlanıp, işlem yapılabilecek.

e-Devlet şifresiyle giriş yapılabilen portalla vatandaşların tarımsal faaliyetlerini tek bir çatı altında görmesine olanak sağlandı.

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e-Tarım portalı yarın tanıtılacak
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