Turkcell 6 ayda 3 bin 149 kişiyi istihdam etti

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de istihdam sağlamaya devam eden şirket, yılın ikinci yarısında da bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlara devam edecek.

Kovid-19 ile beraber değişen ve artan müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için işe alımlarını sürdüren Turkcell Grubu'nda 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 ilave istihdam sağlandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Erkan, 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefleri bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksama yaşanmadı. İnsan Kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz.

Turkcell olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz, bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor."

"İŞE ALIM SÜRECİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMINI ARTIRDIK"

Murat Erkan, dijital dönüşümün lokomotifi olan yeni neslin getirdiği yenilikçi yaklaşımın Turkcell için çok önemli olduğunu ifade ederek işe alım sürecinde yapay zeka kullanımını da artırdıklarını bildirdi.

Hem işe alım süreçlerini hem de çalışan deneyimini en üst seviyede dijitalleştirdiklerini aktaran Erkan, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda, özellikle pandemi döneminde online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zeka teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında yaklaşık 3 bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zeka aracılığı ile yapıldı.

Turkcell İnsan Kaynakları olarak gerçekleştirdiğimiz bire bir mülakatlardaki sonuçlar ile yapay zeka analiz sonuçlarının uyuşması, değerlendirme sürecimizin başarısının göstergelerinden biri oldu. İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek."

Erkan, Turkcell'in gençlere kapısını açtığını aynı zamanda kadınlara da özel çalışma modelleri ile iş imkanları sunacaklarını bildirdi.

"DİĞER BİR ÖNCELİĞİMİZ DE KADIN İSTİHDAMI"

Alanında uzman profesyonellere olduğu kadar, iş hayatına yeni atılan gençlere de kapılarını açtıklarını aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj imkanı sağlanacak. Yine bu dönemde, ülkemize geri dönmek isteyen vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları teşvik edeceğimiz 'Tersine Beyin Göçü' projemiz ile Türkiye'deki nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir önceliğimiz de kadın istihdamı.

Kadın Mühendisler Projesi ile toplumsal fırsat eşitliğini öne çıkarmak istiyoruz. Çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatında bulunamamış ya da önceden bulunmuş ama evlilik, annelik gibi yaşam koşullarından dolayı şu anda çalışamayan kadınlar için özel çalışma modelleri geliştirerek, Turkcell'de iş imkanı sunacağız. Ülkemizdeki kadınların nitelikli iş gücünü ön plana çıkartmak için yapacağımız bu yatırımın hem Turkcell'e hem de Türkiye'ye gerek ekonomik gerek sosyal anlamda büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."