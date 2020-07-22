19 Mayıs'ta açılmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye büyük katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) ilk türbini 19 Mayıs 2020'de devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşma yaptığı ilk türbinin hizmete alınma töreniyle, ilk etapta 200 megavat kurulu gücündeki türbin üretime başladı.