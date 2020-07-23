Ağustos ayı KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?

KYK bursları bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğine ilişkin söylentiler yayılırken bu ödeneği alan vatandaşlar konuya ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor. Üniversite öğrencilerine verilmekte olan bu ödenek eğitimleri süresince kişilere büyük katkı sağlıyor. Peki, KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? Ağustos ayı KYK bursları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…
Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK tarafından üniversite öğrencilerine verilmekte olan burslar için meraklı araştırmalar hız kazandı. Devlet tarafından verilen ödemelerin bayram öncesi hesaplara yatıyor olması nedeniyle öğrenciler burslarının da erken yatıp yatmayacağını merak ediyor…
KYK burs ve krediler ödenekten faydalanan adayların hesabına; TC kimlik numarasının son hanesine göre yatıyor...
0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı iken, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılıyor...
Öte yandan Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri aralığında idrak edilecek olması sebebiyle ödemelerin erkenden yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Ancak yetkili isimler tarafından henüz bu konuya dair bir açıklama bulunmuyor...