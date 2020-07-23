Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Temmuz ayı kararına çevrildi. Her ay belli dönemlerde yapılan toplantının ardından piyasa gündemini şekilleniyor. AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Tüm Türkiye Temmuz ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.
Merkez Bankası faiz kararı 22 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
Merkez Bankası faiz kararı bugün (23 Temmuz) saat 14:00'te açıklanacak. Faiz kararları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan bankanın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında artan enflasyonist baskılar sebebiyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan TCMB'nin, bugün yapılacak toplantıda da politika faizini sabit tutacağını ancak reel ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin olası olduğunu belirtti.
TCMB'nin de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle artan aşağı yönlü risklerin önlenmesi için son dönemde küresel merkez bankalarına paralel genişleyici bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, artan enflasyonist baskıların TCMB'yi daha çeşitli para politikası araçlarına yönlendirebileceğini ifade etti.
25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu
10.00 Türkiye, haziran ayı yurt dışı ÜFE
11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi