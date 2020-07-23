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ne zaman açıklanacak? Temmuz faiz kararı ne oldu?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararından gelecek açıklamaya çevrildi. Ekonomistlerin çoğu 'nın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemezken açıklanan sonuçlar piyasa gündeminde pozisyon alacak. En son Haziran ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı. ’nun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Peki ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Temmuz faiz kararı ne oldu?

Giriş Tarihi: 23.7.2020 10:00 ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Temmuz ayı kararına çevrildi. Her ay belli dönemlerde yapılan toplantının ardından piyasa gündemini şekilleniyor. AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Buna göre; , saat kaçta? Temmuz faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm Türkiye Temmuz ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

22 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

2020 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (23 Temmuz) saat 14:00'te açıklanacak. Faiz kararları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan bankanın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği (PPK) toplantısında artan enflasyonist baskılar sebebiyle faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Analistler, geçen ay politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutan TCMB'nin, bugün yapılacak toplantıda da politika faizini sabit tutacağını ancak reel ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin olası olduğunu belirtti.

TCMB'nin de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle artan aşağı yönlü risklerin önlenmesi için son dönemde küresel merkez bankalarına paralel genişleyici bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, artan enflasyonist baskıların TCMB'yi daha çeşitli para politikası araçlarına yönlendirebileceğini ifade etti.

25 Haziran'daki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
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