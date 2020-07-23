Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Temmuz ayı kararına çevrildi. Her ay belli dönemlerde yapılan toplantının ardından piyasa gündemini şekilleniyor. AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti. Buna göre; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Temmuz 2020 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüm Türkiye Temmuz ayı faiz kararı için gözlerini Merkez Bankası'na çevirdi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.