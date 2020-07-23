“Salgının ardından normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamalıyız”

TÜRK Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, COVID-19 salgını ile sektörde yaşanan değişikliklere değinerek Türk Nippon Sigorta olarak aldıkları önlemler ve iş süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Pamukçu, "Sigorta sektörü geçtiğimiz 3 ay boyunca kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmaktadır. Dünyadaki güncel COVID-19 vaka sayısı 7 milyonu geçerken virüsün yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik hala devam etmektedir. Bu durum tüm dünya ekonomisini ve iş yapış şekillerimizi bambaşka bir oluşumun içerisine çekmektedir" şeklinde konuştu. Baturalp Pamukçu, "Mevcut durumda tedirginlik sürerken, eş zamanlı olarak normalleşme sürecinin başlaması da son zamanlarda gündemi meşgul eden diğer konuların başında gelmektedir. Çalışma düzenlerinin küresel anlamda eskisi gibi devam etmeyeceği artık bütün sektörler tarafından kabul edilmekle birlikte, sigorta sektöründe de iş süreçlerinin tam anlamıyla evrim geçirmesi sektörümüzün başından beri beklediği en önemli etkilerden bir tanesidir" dedi ve bu sebeple sektör olarak çalışma düzenleri yeni normale adapte edilirken kontrollü olmanın da elden bırakılmaması gerektiğine değindi.