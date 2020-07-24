Esnafın kredi borçları ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi krizinden etkilenen esnafın finansman sıkıntısını çözmeye devam ediyor. Salgından zarar gören esnaf ve sanatkârın Halkbank'tan aldıkları ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" dedi.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Haziran 2020 ve öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlardan 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 döneminde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyen borçlar, başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek ve taksit sayısı değiştirilmeden 3 ay ertelendi.Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak. Bankanın ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Karar, 1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak.Halkbank'ın kararı esnaf ve sanatkârlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 220 bini aşkın esnafın borcunun 3 ay ertelenmnesine ilişkin olarak, "Yapılan erteleme ile esnafımız nefes alacak" dedi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de, kredi borçlarının 3 ay ertelenmesinin sektöre rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek, "Başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.