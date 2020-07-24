Havacılık sektörü türbülanstan çıkıyor

İ

Salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen havayolu, hükümetin arka arkaya devreye aldığı önlemler, turizm sezonuyla beraber uçuşların başlamasıyla yavaş yavaş türbülanstan çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemiden en fazla etkilenen sektörün ulaştırma olduğunu, pazardaki fiyatların tüm dünya genelinde yükseldiğini belirterek, "Yolcu uçuşlarının açılmasıyla bu denge yeniden düzelmeye başlayacak. Salgın sürecinin ardından eski seviyelerine doğru çekilecek. Yurtiçi aktarmasız ekonomi sınıfı biletler için geçen yıl belirlenen 450 liralık tavan ücret geçerliliğini koruyor" dedi. Karaismailoğlu, 225 bin kişinin çalıştığı havayolu sektörünün şimdiye kadar yaşadığı en büyük kriz ortamında iflasa sürüklenmesinin önlenmesine çalışırken, yolcuların açığa aldığı, kullanmadığı biletlerin 2 ay sonra iade edilmesini garanti altına aldıklarını anımsattı.Biletlerin iadesine ilişkin işleyişin aksamasına izin vermemek için tüm talepleri titizlikle izlediklerini belirten Karaismailoğlu, "Havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte mart ayında yapılan değişiklikle açığa alınıp kullanılmayan biletlerin iadesi güvence altına alındı. Dolayısıyla yurttaşların mağduriyetleri ortadan kaldırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işleyişle ilgili aksamaya mahal vermemek adına gerektiğinde de planlı ve plansız denetim yapılıyor" dedi.Bakan Karaismailoğlu, "Salgından en çok etkilenen hiç şüphesiz geniş ulaşım ağı olan havacılık sektörü oldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tedbir uygulandı. Normalleşme süreci için gerekli çalışmalara devam edilmekte. Salgın nedeniyle şirketlerin hava sahası kullanıcı ücretleri 4 ay ertelendi" diye konuştu.YÜKSEK maliyetler nedeniyle en pahalı taşımacılık modunun havayolu kargo taşımacılığı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Pandemi döneminde, küresel çapta azalan kapasite arzı ve yolcu uçuşlarının durmasının maliyetler üzerinde yol açtığı olağanüstü etkinin bir araya gelmesiyle, pazardaki fiyatlar tüm dünya genelinde yükseldi. Yolcu uçuşlarının başlamasıyla bu denge yeniden düzelmeye başlayacak. Salgın sürecinin ardından eski seviyelere doğru çekilecek" dedi.