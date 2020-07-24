Merkez Bankası faizi değiştirmedi

2019'untemmuz ayından 2020'nin mayısına kadar 9 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında art arda faiz indirimi yapıp haziranda frene basan Merkez Bankası, dün de değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25'te sabit bıraktı. Salgının etkisiyle küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiğine dikkat çeken PPK, buna karşılık Türkiye'de mayıs ayında başlayan toparlanmanın güç kazandığına vurgu yaptı.Açıklamada, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendiği vurgulandı. Gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle arttığına dikkat çekilen açıklamada, "Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Nitekim öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir" denildi.