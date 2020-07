Tam bağımsızlık hedefinden asla geri adım atmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde açılan davaya sert tepki gösterdi. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldığını belirten Albayrak, "Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır" ifadesini kullandı. Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" değerlendirmesinde bulundu.Türk milletini ve devletini sindirmek amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı Türkiye'nin duruşundan ve politikalarından taviz vermediğini ve geri adım atmadığını belirten Bakan Albayrak, "Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye'nin, ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Albayrak, Halkbank'a karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde, hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldığına işaret ederek, "Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından Doğu Akdeniz'de hakları için verdiği mücadeleye, Libya'da meşru hükümet ile iş birliğinden ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir."HALKBANK, ABD'de bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını bildirdi. Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davaların geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldığı ve başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:"Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır. Türkiye'ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisini, özellikle bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz girişimlerde görülmüştür. Girişimlere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız."