Vodafone’un servis gelirleri 3.3 milyara ulaştı

2020 Nisan-Haziran dönemine ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan Vodafone Vodafone Türkiye, bu dönemde servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 artırarak, 3.3 milyar TL'ye çıkardı. İlk çeyrekte şirketin mobil abone sayısı 23.6 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.7 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 804 bin artışla 14.6 milyona çıkaran Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibarıyla 17.5 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 200 bin artışla 1.1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri yüzde 59.7 arttı. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, "Şu ana kadar gayet iyi performans gösterdik. Türkiye'nin dijitalleşmesi için yatırım yaparak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.