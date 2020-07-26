Fiyatı artıran otomotivciye geçit yok

Kamu bankaları, yerli üretimi teşvik amacıyla çıkarılan ucuz kredinin amacına aykırı hareket eden otomotiv firmalarına geçit vermedi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarını, fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle kredi paketi kapsamından çıkardığını açıkladı.Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır" denildi.Kamu bankaları otomotiv sektörü ve yan sanayide yerli üretimi desteklemek, vatandaşın ucuz krediyle araç sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren 'Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi' ürününü devreye sokmuştu.Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacaklara aylık yüzde 0.49-0.64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkânı sunulmuştu. Yapılan işbirlikleriyle hem vatandaşlara uygun maliyetli koşullar sağlanmış hem de otomotiv sektörüne hareketlilik getirilmişti. Üç banka, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur etmemesi konusunda daha önce uyarmış, böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını açıklamıştı.