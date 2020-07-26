Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan güzel haberi verdi! Çalışan anneye destek 300 Avro'ya çıkarıldı

| Bakan güzel haberi verdi! Çalışan anneye destek 300 Avro'ya çıkarıldı

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan müjdeli bir haber geldi. Bakan Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 26.7.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika | Bakan güzel haberi verdi! Çalışan anneye destek 300 Avro'ya çıkarıldı

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.Projeye ilişkin detayları paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi

2021 YILINDA 325 2022 YILI İÇİN 350 EURO

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapabilecek.

Bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bu yönetmeliğe bakmadan izin planlamayın
Milyonları ilgilendiriyor! Covid-19'dan etkilenen mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım başladı! Turizm hareketliliğinde normalleşme başlayacak!

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan güzel haberi verdi! Çalışan anneye destek 300 Avro'ya çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA