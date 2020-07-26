Yeni dijital dönüşüm hamlesi! Artık elektronik ortamda yapılacak

"Ticaret sicili işlemlerinde, tescile ilişkin ilanlar fiziki olarak (posta veya kargo ile) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmekte, bu durum maliyet ve zaman kaybına neden olmaktaydı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yürütülen ortak çalışma sonucunda MERSİS ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanmıştır. Buna göre, ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılan tescillere ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne artık elektronik ortamda gönderilebilecek ve en geç 2 saat içinde yayımlanabilecek. Söz konusu ilanlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin internet sayfası üzerinden ulaşılabilecek. Böylece ticari faaliyetler hız kazanacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan ve 124 ticaret sicili müdürlüğünde devreye alınan söz konusu uygulama kısa sürede tüm ticaret sicili müdürlüklerinde hayata geçirilecek."