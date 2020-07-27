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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kritik toplantının ardından önemli paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı toplantısının ardından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı. İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Giriş Tarihi: 27.7.2020 19:52 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kritik toplantının ardından önemli paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısının ardından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında: "Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Bugün gerçekleştirdiğimiz FİKKO toplantısında; İstanbul Finans Merkezi'nin stratejik planı, dünya örneklerindeki en iyi uygulamalar kapsamında gözden geçirilmiş ve sürecin daha etkin hale getirilmesi için yol haritası belirlenmiştir.
Finansal istikrarın sürdürülmesi, sistemik risk noktalarının tespit edilip yönetilmesi ve ekonomi politikalarının sürdürülebilir kalkınmayla uyum içerisinde oluşturulması amacıyla FİKKO bünyesinde raporlama alt çalışma grubunun kurulması kararlaştırılmıştır.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan kritik toplantının ardından önemli paylaşım
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